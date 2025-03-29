Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Російські окупанти атакували Кривий Ріг у суботу, 29 березня. Загарбники вдарили ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе", - зазначив Вілкул.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив удар по Кривому Рогу.
"Кривий Ріг. Гучно. Усі деталі згодом", - написав він в Telegram.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Повітряну тривогу оголошували на сході та півдні, а також частині центральних та північних областей.
Пізніше Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Кривий Ріг.
Оновлено об 11:55
Голова Дніпропетровської ОВА, що у Кривому Розі внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. За попередньою інформацією, є постраждала.
Оновлено о 12:08
За словами начальника Ради оборони міста Олександра Вілкула, кількість постраждалих зросла до п'яти, всі у стані середньої важкості. Ракетний удар був по щільній міській забудові.
Оновлено о 12:50
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до семи. За даними ОВА, з них троє госпіталізовані. У пацієнтів забої, осколкові поранення, різані рани. Лікарі оцінюють стан усіх як середньої тяжкості.
ДСНС зазначає, що у місті пошкоджені багатоповерхівки магазин, автомийка та інфраструктурний об’єкт. Понівечено понад 20 автомобілів.
Фото: у Кривому Розі зростає кількість постраждалих (t.me/dsns_telegram)
Ввечері 28 березня російські загарбники масовано атакували Дніпро дронами. У місті виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі.
Крім того, росіяни знищили відомий готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo у Дніпрі.
За даними ДСНС та місцевої влади, відомо про чотирьох загинулих у Дніпрі, ще 21 особа постраждала. Як виглядає Дніпро після масованого нальоту дронів - за посиланням.
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