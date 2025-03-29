Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", - отметил Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу.

"Кривой Рог. Громко. Все детали позже", - написал он в Telegram.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Воздушную тревогу объявляли на востоке и юге, а также части центральных и северных областей.

Позже Воздушные силы сообщили о скоростной цели курсом на Кривой Рог.

Обновлено в 11:55

Председатель Днепропетровской ОВА, что в Кривом Роге в результате атаки возник пожар, повреждена инфраструктура. По предварительной информации, есть пострадавшая.

Обновлено в 12:08

По словам начальника Совета обороны города Александра Вилкула, количество пострадавших выросло до пяти, все в состоянии средней тяжести. Ракетный удар по плотной городской застройке.