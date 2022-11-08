Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: поранено дитину

У вівторок, 8 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки було поранено дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик. Снаряди прилетіли в районі однієї з місцевих шкіл", - йдеться у повідомленні.
Кириленко додав, що постраждала і будівля школи, і прилеглі житлові будинки. За його словами, Краматорськ далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь - і можна бути впевненим, що далеко не востаннє. Росіяни будуть бити по місту, поки ЗСУ не виженуть їх з території України.
"Цивільні повинні покинути область - особливо це стосується сімей із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить передусім на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся", - додав глава регіону.
Нагадаємо, що російські окупанти вночі та вранці 8 листопада обстрілювали ділянки фронту від Вугледара до Сіверська Донецької області.
Кириленко повідомляв, що внаслідок обстрілів росіянами Донецької області за минулу добу загинули троє людей, ще семеро зазнали поранень.
До того ж, окупанти активізувалися ще на одній ділянці фронту - неподалік Волновахи на півдні Донецької області.
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