Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: ранен ребенок

Во вторник, 8 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки был ранен ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик. Снаряды прилетели в районе одной из местных школ", - говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что пострадало и здание школы, и близлежащие жилые дома. По его словам, Краматорск далеко не впервые попадает под вражеский огонь - и можно быть уверенным, что далеко не в последний раз. Россияне будут бить по городу, пока ВСУ не выгонят их с территории Украины.

"Граждане должны покинуть область - особенно это касается семей с детьми. Ответственность за жизнь детей лежит прежде всего на их родителях. Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь", - добавил глава региона.