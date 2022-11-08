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Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: ранен ребенок

Фото: Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 8 ноября, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате атаки был ранен ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик. Снаряды прилетели в районе одной из местных школ", - говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что пострадало и здание школы, и близлежащие жилые дома. По его словам, Краматорск далеко не впервые попадает под вражеский огонь - и можно быть уверенным, что далеко не в последний раз. Россияне будут бить по городу, пока ВСУ не выгонят их с территории Украины.

"Граждане должны покинуть область - особенно это касается семей с детьми. Ответственность за жизнь детей лежит прежде всего на их родителях. Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь", - добавил глава региона.

Напомним, что российские оккупанты ночью и утром 8 ноября обстреливали участки фронта от Угледара до Северска Донецкой области.

Кириленко сообщал, что в результате обстрелов россиянами Донецкой области за минувшие сутки погибли три человека, еще семеро получили ранения.

К тому же, оккупанты активизировались еще на одном участке фронта - недалеко от Волновахи на юге Донецкой области.

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Российская ФедерацияКраматорскДонецкая областьВойна в Украине