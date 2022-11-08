Окупанти почали наступ на ще одній ділянці фронту: про що йдеться

Російські війська з кінця жовтня активізувалися ще на одній ділянці фронту. Йдеться про південь Донецької області, що неподалік Волновахи

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах Донбасу".

Відомо, що окупанти зібрали у цьому районі близько 5 БТГр, щоб прорватися до району Вугледару.

При цьому, одне угруповання ворога рухається до цього міста через Павлівку з південного заходу, а друге діє з рубежу Славне - Солодке, щоб підійти зі сходу. Водночас особливих поступів у агресора немає, ні на першому напрямку - там його зупинено у Павлівки, ні на другому.

Навіщо це окупантам?

Як пояснив виданню екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник Владислав Селезньов, можна вибудувати кілька версій, чому війська РФ обрали саме цей напрямок для активізації атак.

Так, по одній із них противник хоче убезпечити залізничну логістику на півдні, що йде через Волноваху.

"Справа в тому, що росіяни так і не змогли відновити повноцінне забезпечення свого південного угруповання через Кримський міст. Наразі там використовуються лише дві смуги для руху легкових автомобілів та одна смуга для руху залізничного транспорту", зазначив Селезньов.

Експерт підкреслює, для росіян стає актуальним питання забезпечення військ на півдні.

"Вони почали виводити цю логістику через Волноваху і далі у бік Мелітополя, щоб возити вантажі залізничним транспортом. Така опція у них є, вони її використовують. Але українські HIMARS можуть долітати до цієї логістичної мережі", - пояснив співрозмовник.

Тобто, окупанти намагаються відтіснити українські війська на відстань, з якої вони не могли б обстрілювати Волноваху.

Примітно, що ще два місяці тому російські військові блогери писали про те, що українська армія нібито "готує наступ саме на цій ділянці фронту, стягнувши туди багато сил та коштів".

Втім, якщо поглянути на карту, то район Вугледара наче вклинюється в позиції окупантів і з цього "виступу" можна було б і справді вдало розвинути атаку на Волноваху або навіть на Докучаєвськ, який в окупації ще з 2014 року. Тож, за іншою версією, агресор спрацював на випередження.

Як пояснив військовий експерт, полковник Роман Світан, у районі Павлівки та Вугледару окупанти намагаються вийти на розв'язку.

"Вони чудово розуміють, що якщо найближчим часом не взяти цю розв'язку, то там може бути наступ українських військ до Волновахи. Через Волноваху йде єдина залізниця, яка забезпечує мелітопольське угруповання", - зазанчив Світан.

До того ж з району Павлівки та Вугледару йдуть прямі дороги до Великої Новосілки, а також до Мар'їнки та Курахового.

Тобто, взявши цю локацію, противник отримує вигідні позиції для розширення окупації Донецької області.