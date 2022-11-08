Росіяни продовжують інтенсивні обстріли Донецької області: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти вночі та вранці 8 листопада обстрілювали ділянки фронту від Вугледара до Сіверська Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

На Волноваському напрямку поранень зазнала одна людина у Вугледарі. Під обстріли також потрапили Павлівка та Богоявленка - там було пошкоджено шість будинків.

На Донецькому напрямку обійшлося без жертв серед цивільних. Вночі окупанти обстрілювали Авдіївку з артилерії та "Градів" - постраждало старе місто. Також під обстрілами опинилися околиці Мар’їнської та Очеретинської громад, та Гостре Курахівської громади. В останньому пошкоджено вісім будинків.

На Горлівському напрямку росіяни ведуть інтенсивні обстріли по Торецькій громаді та поблизу Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського у Соледарській громаді. За попередніми даними, без постраждалих.

На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверській громаді - там були влучання по Сіверську і поблизу Серебрянки та Дронівки. Обійшлося без загиблих, дані про пошкодження уточнюються.

Нагадаємо, Кириленко повідомляв, що внаслідок обстрілів росіянами Донецької області за минулу добу загинули троє людей, ще семеро зазнали поранень.

До того ж, окупанти активізувалися ще на одній ділянці фронту - неподалік Волновахи на півдні Донецької області.

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