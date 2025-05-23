Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву: є загибла і поранені

Удари по Харківській області

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 22 травня вдарили по Харкову ракетою. Унаслідок цього було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Постраждали двоє людей.

При цьому 20 травня стало відомо, що окупанти за допомогою дрона "Блискавка" атакували блокпост у Харківській області.

Тоді військовослужбовці поліції та Нагцвардії дістали травми різної складності.

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