Окупанти вдарили по блокпосту на Харківщині дроном: п'ятеро постраждалих

Російські окупанти вчора, 19 травня, атакували блокпост у Харківській області за допомогою дрона "Молнія". Постраждали нацгвардійці та поліцейські.

Як передає РБК-Україна , про це в ефірі "Суспільне " заявив начальник поліції Харківської області Петро Токар.

"Унаслідок цього удару двоє поліцейських і троє військовослужбовців Нацгвардії дістали ушкодження різної складності", - розповів Токар.

Він уточнив, що зазвичай усім поліцейським, які потрапляють у зону ударної хвилі, виставляють діагноз "акубаротравма". Це може бути ураження центральної нервової системи і збій функціонування внутрішніх органів.

"Вони (постраждалі - ред.) почуваються добре, їм надано першу медичну допомогу. Я думаю, найближчим часом вони знову стануть у стрій і допомагатимуть своїм колегам", - зазначив Токар.