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Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву: есть погибшая и раненые

Иллюстративное фото: россияне ударили по Чугуеву (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 мая, ударили по Чугуеву. В результате этого известно как минимум об одной погибшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"Враг обстрелял город Чугуев. Предварительно, оккупанты нанесли ракетный удар. По состоянию на данный момент известно об одной погибшей женщине", - написал чиновник. 

При этом еще двое мужчин получили ранения. Медики предоставляют им необходимую помощь. 

Он уточнил, что экстренные службы уже выехали на место удара. 

Стоит заметить, что Чугуев находится примерно в 65 километрах от линии фронта. 

Удары по Харьковской области

Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 мая ударили по Харькову ракетой. В результате этого была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадали двое человек.

При этом 20 мая стало известно, что оккупанты при помощи дрона "Молния" атаковали блокпост в Харьковской области.

Тогда военнослужащие полиции и Нагцвардии получили травмы разной сложности.

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ХарьковЧугуевВойна в УкраинеРакетный удар