Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву: есть погибшая и раненые

Удары по Харьковской области

Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 мая ударили по Харькову ракетой. В результате этого была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадали двое человек.

При этом 20 мая стало известно, что оккупанты при помощи дрона "Молния" атаковали блокпост в Харьковской области.

Тогда военнослужащие полиции и Нагцвардии получили травмы разной сложности.

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