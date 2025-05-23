Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву: есть погибшая и раненые

Российские оккупанты сегодня, 23 мая, ударили по Чугуеву. В результате этого известно как минимум об одной погибшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
"Враг обстрелял город Чугуев. Предварительно, оккупанты нанесли ракетный удар. По состоянию на данный момент известно об одной погибшей женщине", - написал чиновник.
При этом еще двое мужчин получили ранения. Медики предоставляют им необходимую помощь.
Он уточнил, что экстренные службы уже выехали на место удара.
Стоит заметить, что Чугуев находится примерно в 65 километрах от линии фронта.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 мая ударили по Харькову ракетой. В результате этого была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадали двое человек.
При этом 20 мая стало известно, что оккупанты при помощи дрона "Молния" атаковали блокпост в Харьковской области.
Тогда военнослужащие полиции и Нагцвардии получили травмы разной сложности.
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