Росіяни завдали ракетного удару по Білозерському у Донецькій області

У четвер, 19 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Білозерське у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

Інформацію щодо поранених чи загиблих немає.

За його словами, окупанти поцілили в цивільну інфраструктуру, яка не має жодного військового об'єкту.

"Армія РФ завдала два ракетні удари по місту", - заявив очільник області.

Нагадаємо, що російські окупанти минулої доби атакувала кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо цивільних.

Російські військові в ніч на середу, 18 січня, продовжували стріляти на різних ділянках по всьому фронту у Донецькій області.

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