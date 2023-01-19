Россияне нанесли ракетный удар по Белозерскому в Донецкой области

В четверг, 19 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Белозерское в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона.
"Армия РФ нанесла два ракетных удара по городу", - заявил глава области.
По его словам, оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру, не имеющую ни одного военного объекта.
Информации о раненых или погибших нет.
Напомним, что российские оккупанты минувших суток атаковала несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов ранения получили четверо гражданских.
Российские военные в ночь на среду, 18 января, продолжали стрелять на разных участках по всему фронту в Донецкой области.
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