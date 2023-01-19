Обстріли Донецької області: окупанти за добу поранили ще чотирьох цивільних

Фото: окупанти за добу поранили ще чотирьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)

Російські окупанти минулої доби атакувала кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 18 січня росіяни поранили 4 мирних мешканців Донбасу: в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Чосовому Яру", - розповів начальник військової адміністрації. Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1309 людей, ще 2863 мирні жителі отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.