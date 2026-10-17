Росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці, - Зеленський

"Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці: були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України", - повідомив Зеленськийє

Найбільш складна ситуація, за його словами, була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині.

Удари були також по енергетиці Харківщини, Київської області, Дніпровщини та інших областей.

З вечора 17 жовтня до ранку 17 жовтня ворог застосував понад 320 реактивних і бензинових "Шахедів", а також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети.

"І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів - і саме по енергетиці - має, на жаль, багато негативних наслідків", - зазначив президент.

Водночас він повідомив, що вже підготовлені нові пакети підтримки для України від європейських партнерів.