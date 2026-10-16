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Герасимов прозвітував Путіну про "початок" масованих ударів по енергетиці України

19:26 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Герасимов прозвітував Путіну про "початок" масованих ударів по енергетиці України Фото: начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов (Getty Images)
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Росія зовсім "забула" про "енергетичне перемир'я" з Україною, яке оголосив президент США Дональд Трамп. Країна-агресорка погрожує новими ударами по українській енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Генерельного штабу ЗС Росії Валерія Герасимова, передають "РИА Новости".

РФ обіцяє удари по енергетиці України

Російський диктатор Володимир Путін відвідав допоміжний пункт Об'єднаного угруповання військ. Герасимов звітував йому, що армія РФ буде бити по енергетичних об'єктах України.

Нібито це відповідь на удари "київської влади" по підприємствах промисловості та ВПК Росії. Хоча РФ ніколи не припиняла бити по цивільній інфраструктурі України, навіть під час "перемир'я".

"Російські військові продовжують завдавати ударів по підприємствам ВПК України", - додав Герасимов.

Також за планом російських окупантів завдаються удари по мостам стратегічного призначення України, цинічно повідомив начальник Генштабу армії РФ.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія 16 жовтня зранку завдає ударів по енергетичних об'єктах України. Внаслідок атак були пошкодження у Києві та 5 областях.

Крім того, цього тижня під час масованого обстрілу росіяни вдарили відразу по всіх трьох ТЕЦ у Києві.

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