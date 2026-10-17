Росія атакувала енергооб'єкти у 10 областях: яка ситуація зі світлом в Україні

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Вночі та зранку 17 жовтня Росія атакувала енергооб'єкти у 10 областіх України. Частина споживачів залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.