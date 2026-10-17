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Росія атакувала енергооб'єкти у 10 областях: яка ситуація зі світлом в Україні

10:41 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Росія атакувала енергооб'єкти у 10 областях: яка ситуація зі світлом в Україні Ілюстративне фото: Росія атакувала енергооб'єкти у 10 областях України (колаж РБК-Україна)
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Вночі та зранку 17 жовтня Росія атакувала енергооб'єкти у 10 областіх України. Частина споживачів залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Ворог атакував низку енергетичних об'єктів у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

Як наслідок, частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі енергетикам вдалося повернути світло для понад пів мільйона споживачів.

У Міненерго зазначили, що ремонтні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Відновлювальні роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами та загрозою повторних обстрілів.

Через мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками, сьогодні у низці регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та у всіх областях графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Графіки відключень світла ввели навіть у західних областях.

Удари по енергооб'єктах України

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, протягом всього дня росіяни завдавали ударів по енергетичних об'єктах України. Внаслідок атак були пошкодження у Києві та 5 областях, запроваджували аварійні відключення світла.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін наказав своїй армії продовжити масовані удари по Україні.

Таку заяву Путін зробив після того, як начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов доповів йому про "початок" завдання масованих ударів по енергетичних об'єктах України.

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