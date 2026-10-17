Россияне нанесли один из самых больших ударов по украинской энергетике, - Зеленский

"Накануне россияне нанесли один из самых больших ударов по украинской энергетике: были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины", - сообщил Зеленский.

Наиболее сложная ситуация, по его словам, была в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине.

Ушибы были также по энергетике Харьковщины, Киевской области, Днепровщины и других областей.

С вечера 17 октября до утра 17 октября враг применил более 320-ти реактивных и бензиновых "Шахедов", а также баражирующих боеприпасов, крылатых и баллистических ракет.

"И хотя значительную часть нашим воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов - и именно по энергетике - имеет, к сожалению, много негативных последствий", – отметил президент.

В то же время, он сообщил, что уже подготовлены новые пакеты поддержки для Украины от европейских партнеров.