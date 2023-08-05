UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни завдали масованого удару по Авдіївці, є постраждалий

Фото: росіяни завдали масованого удару по Авдіївці, є постраждалий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора ввечері, 4 серпня, російські окупанти завдали масованого удару по Авдіївці Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалий.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"На Донецькому напрямку ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, поранено 1 людину. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка і Дальнє. Протягом доби відбувалися обстріли Красногорівки і Костянтинівки Мар'їнської громади", - пише Кириленко. 

Зокрема;

  • напередодні ворог вдарив ракетою поблизу Краматорська, внаслідок чого загорілась суха трава; 
  •  на Горлівському напрямку росіяни пошкодили авіабомбою 5 будинків у Нью-Йорку. Також будинок було пошкоджено в Часовоярській громаді; 
  • від обстрілів постраждали 5 будинків у Сіверську й ще 1 у Званівці на Лисичанському напрямку. Зафіксовано 19 обстрілів Лиманської громади. 

Обстріли Донецької області

Щодня ворог завдає ударів по містах й селах Донецької області. Під вогнем перебувають не лише прифронтові населені пункти регіону, але й ті, які знаходяться в відносному тилу. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.

Тим часом в Донецькій області оголосили про примусову евакуацію дітей ще в 9 населених пунктах. Йдеться про: 

  • Ямпiль;
  • Зарiчне;
  • Торське;
  • Opixyвaтку;
  • Никонорiвку;
  • Малинiвку;
  • Тихонiвку;
  • Васютинське;
  • Рай-Олександрiвку.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні