Росіяни завдали масованого удару по Авдіївці, є постраждалий

Вчора ввечері, 4 серпня, російські окупанти завдали масованого удару по Авдіївці Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалий.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"На Донецькому напрямку ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, поранено 1 людину. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка і Дальнє. Протягом доби відбувалися обстріли Красногорівки і Костянтинівки Мар'їнської громади", - пише Кириленко.
Зокрема;
Щодня ворог завдає ударів по містах й селах Донецької області. Під вогнем перебувають не лише прифронтові населені пункти регіону, але й ті, які знаходяться в відносному тилу. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.
Тим часом в Донецькій області оголосили про примусову евакуацію дітей ще в 9 населених пунктах. Йдеться про:
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