Росіяни завдали масованого удару по Авдіївці, є постраждалий

"На Донецькому напрямку ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, поранено 1 людину. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка і Дальнє. Протягом доби відбувалися обстріли Красногорівки і Костянтинівки Мар'їнської громади", - пише Кириленко.

Зокрема;

напередодні ворог вдарив ракетою поблизу Краматорська, внаслідок чого загорілась суха трава;

на Горлівському напрямку росіяни пошкодили авіабомбою 5 будинків у Нью-Йорку. Також будинок було пошкоджено в Часовоярській громаді;

від обстрілів постраждали 5 будинків у Сіверську й ще 1 у Званівці на Лисичанському напрямку. Зафіксовано 19 обстрілів Лиманської громади.

Обстріли Донецької області

Щодня ворог завдає ударів по містах й селах Донецької області. Під вогнем перебувають не лише прифронтові населені пункти регіону, але й ті, які знаходяться в відносному тилу. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.

Тим часом в Донецькій області оголосили про примусову евакуацію дітей ще в 9 населених пунктах. Йдеться про: