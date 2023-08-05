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Россияне нанесли массированный удар по Авдеевке, есть пострадавший

Фото: россияне нанесли массированный удар по Авдеевке, пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера вечером, 4 августа, российские оккупанты нанесли массированный удар по Авдеевке Донецкой области. В результате ударов есть пострадавший.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"На Донецком направлении вечером Авдеевка подверглась массированному артобстрелу, ранен 1 человек. В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Кураховка и Дальнее. В течение суток происходили обстрелы Красногоровки и Константиновки Марьинской громады", - пишет Кириленко.

В частности;

  • накануне враг ударил ракетой вблизи Краматорска, в результате чего загорелась сухая трава;
  • на Горловском направлении россияне повредили авиабомбой 5 домов в Нью-Йорке. Также здание было повреждено в Часовоярской общине;
  • от обстрелов пострадали 5 домов в Северском и еще 1 в Звановке на Лисичанском направлении. Зафиксировано 19 обстрелов Лиманской общины.

Обстрелы Донецкой области

Ежедневно враг наносит удары по городам и селам Донецкой области. Под огнем находятся не только прифронтовые населенные пункты региона, но и те, которые находятся в относительном тылу. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Между тем, в Донецкой области объявили о принудительной эвакуации детей еще в 9 населенных пунктах. Речь идет о:

  • Ямполе;
  • Заречном;
  • Торском;
  • Ореховатке;
  • Никоноровке;
  • Малиновке;
  • Тихоновке;
  • Васютинском;
  • Рай-Александровке.

 

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