Россияне нанесли массированный удар по Авдеевке, есть пострадавший

Вчера вечером, 4 августа, российские оккупанты нанесли массированный удар по Авдеевке Донецкой области. В результате ударов есть пострадавший.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"На Донецком направлении вечером Авдеевка подверглась массированному артобстрелу, ранен 1 человек. В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Кураховка и Дальнее. В течение суток происходили обстрелы Красногоровки и Константиновки Марьинской громады", - пишет Кириленко.
В частности;
Ежедневно враг наносит удары по городам и селам Донецкой области. Под огнем находятся не только прифронтовые населенные пункты региона, но и те, которые находятся в относительном тылу. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Между тем, в Донецкой области объявили о принудительной эвакуации детей еще в 9 населенных пунктах. Речь идет о:
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