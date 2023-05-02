Росіяни завдали два авіаудари по Гуляйполю та зруйнували двоповерховий будинок (фото)

У вівторок, 2 травня, росіяни завдали два авіаудари по Гуляйполю у Запорізькій області. Внаслідок цього обстрілу було зруйновано двоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру .

"2 травня 2023 року о 16:00 ворог завдав два авіаційні удари по житловому сектору міста Гуляйполя Пологівського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок, а також пошкоджено приватні будинки та господарські споруди, розташовані поруч з місцем влучень.

Постраждалих немає. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.