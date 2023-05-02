Росіяни завдали два авіаудари по Гуляйполю та зруйнували двоповерховий будинок (фото)
У вівторок, 2 травня, росіяни завдали два авіаудари по Гуляйполю у Запорізькій області. Внаслідок цього обстрілу було зруйновано двоповерховий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру.
"2 травня 2023 року о 16:00 ворог завдав два авіаційні удари по житловому сектору міста Гуляйполя Пологівського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок, а також пошкоджено приватні будинки та господарські споруди, розташовані поруч з місцем влучень.
Постраждалих немає. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що через обстріл Гуляйполя Запорізької області у понеділок, 1 травня, поранення отримали чотири особи.
У понеділок, 1 травня, в окупованому Токмаку (Запорізька область) пролунали вибухи.
У понеділок, 1 травня, штаб окупантів у Михайлівці (Запорізька область) був підірваний, ворог зазнав втрат.
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