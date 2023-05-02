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Росіяни завдали два авіаудари по Гуляйполю та зруйнували двоповерховий будинок (фото)

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Гуляйполе, Вівторок 02 травня 2023 18:52
Росіяни завдали два авіаудари по Гуляйполю та зруйнували двоповерховий будинок (фото) Фото: Обстріл Гуляйполя (www.facebook.com/zap.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 2 травня, росіяни завдали два авіаудари по Гуляйполю у Запорізькій області. Внаслідок цього обстрілу було зруйновано двоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру.

"2 травня 2023 року о 16:00 ворог завдав два авіаційні удари по житловому сектору міста Гуляйполя Пологівського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок, а також пошкоджено приватні будинки та господарські споруди, розташовані поруч з місцем влучень.

Постраждалих немає. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що через обстріл Гуляйполя Запорізької області у понеділок, 1 травня, поранення отримали чотири особи.

У понеділок, 1 травня, в окупованому Токмаку (Запорізька область) пролунали вибухи.

У понеділок, 1 травня, штаб окупантів у Михайлівці (Запорізька область) був підірваний, ворог зазнав втрат.

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