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У тимчасово окупованому Токмаку лунають вибухи

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Токмак, Понеділок 01 травня 2023 20:50
У тимчасово окупованому Токмаку лунають вибухи Фото: Вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 1 травня, в окупованому Токмаку (Запорізька область) пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"В Токмаку гучно", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що місцеві повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місті.

"Чекаємо на підрахунок знищенних загарбників від Генштабу ЗСУ", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що вночі у неділю, 30 квітня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області було "спекотно", там знову лунали вибухи. Відомо про два "прильоти".

Як повідомлялося, у вівторок, 25 квітня, у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунали вибухи. Тоді нарахували 12 "прильотів".

Раніше у неділю, 9 квітня, сталося кілька вибухів біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Відомо про 6 "бавовни".

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