Під Мелітополем підірвали штаб окупантів, ворог зазнав втрат, - мер
У понеділок, 1 травня, штаб окупантів у Михайлівці (Запорізька область) був підірваний, ворог зазнав втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають "день трудящих", точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі Михайлівка завітала "бавовна", - пише Федоров.
За його словами, позицію росіян вистежили українські розвідники, вони ж прослідкували момент скупчення окупантів та передали координати далі.
"Як результат, замість шашлику - підсмажені окупанти", - додав мер Мелітополя.
Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі Запорізької області влучили в готель, де базувались російські військові.
Російські загарбники почали масово відбирати легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області.
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