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Під Мелітополем підірвали штаб окупантів, ворог зазнав втрат, - мер

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Михайлівка, Понеділок 01 травня 2023 20:20
Під Мелітополем підірвали штаб окупантів, ворог зазнав втрат, - мер Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 1 травня, штаб окупантів у Михайлівці (Запорізька область) був підірваний, ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають "день трудящих", точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі Михайлівка завітала "бавовна", - пише Федоров.

Під Мелітополем підірвали штаб окупантів, ворог зазнав втрат, - мер

За його словами, позицію росіян вистежили українські розвідники, вони ж прослідкували момент скупчення окупантів та передали координати далі.

"Як результат, замість шашлику - підсмажені окупанти", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі Запорізької області влучили в готель, де базувались російські військові.

Російські загарбники почали масово відбирати легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області.

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