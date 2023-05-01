Під Мелітополем підірвали штаб окупантів, ворог зазнав втрат, - мер

У понеділок, 1 травня, штаб окупантів у Михайлівці (Запорізька область) був підірваний, ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають "день трудящих", точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі Михайлівка завітала "бавовна", - пише Федоров.

За його словами, позицію росіян вистежили українські розвідники, вони ж прослідкували момент скупчення окупантів та передали координати далі.

"Як результат, замість шашлику - підсмажені окупанти", - додав мер Мелітополя.