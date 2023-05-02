Россияне нанесли два авиаудара по Гуляйполю и разрушили двухэтажный дом (фото)

Во вторник, 2 мая, россияне нанесли два авиаудара по Гуляйполю в Запорожской области. В результате этого обстрела был разрушен двухэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру .

"2 мая 2023 года в 16:00 враг нанес два авиационных удара по жилому сектору города Гуляйполя Пологовского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушен двухэтажный многоквартирный дом, а также повреждены частные дома и хозяйственные сооружения, расположенные рядом с местом попаданий.

Пострадавших нет. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.