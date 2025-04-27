Росіяни завдали дев'ять ударів по Костянтинівці: є загиблі, багато поранених (відео)

Російська армія завдала дев'ять ударів - авіабомбами КАБ-250 та дронами - по Костянтинівці 26 квітня. Є загиблі, сім людей поранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.
"Вчора росіяни завдали по місту 9 авіаударів бомбами КАБ-250 та БПЛА. На місцях влучань працювали одразу декілька груп парамедиків", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки, за даними поліції, загинули двоє чоловіків віком 41 та 45 років.
"Поранено сім осіб: дві жінки - віком 52 і 60 років та п’ятеро чоловіків віком 50, 53, 56, 56 і 64 років", - зазначили правоохоронці.
До того ж руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти: 2 багатоквартирних і 20 приватних будинків, адмінбудівля, нежитлові приміщення, транспортні засоби.
Російські війська останнім часом постійно обстрілюють Костянтинівку Донецької області. Російські війська не полишають спроб вийти на кордон Донецької та Луганської областей.
Наприклад, РФ атакувала колону автівок із людьми, які евакуювалися з одного із сіл під Костянтинівкою. Окупанти прицільно били саме по людях, були постраждалі.
Також нещодавно російські війська здійснили 10 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши важливі інфраструктурні об'єкти, зокрема електромережу ДТЕК. Унаслідок атаки поранено одну людину.
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