Росіяни завдали дев'ять ударів по Костянтинівці: є загиблі, багато поранених (відео)

"Вчора росіяни завдали по місту 9 авіаударів бомбами КАБ-250 та БПЛА. На місцях влучань працювали одразу декілька груп парамедиків", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки, за даними поліції, загинули двоє чоловіків віком 41 та 45 років.

"Поранено сім осіб: дві жінки - віком 52 і 60 років та п’ятеро чоловіків віком 50, 53, 56, 56 і 64 років", - зазначили правоохоронці.

До того ж руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти: 2 багатоквартирних і 20 приватних будинків, адмінбудівля, нежитлові приміщення, транспортні засоби.