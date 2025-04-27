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Россияне нанесли девять ударов по Константиновке: есть погибшие, много раненых (видео)

Фото: россияне сбросили девять авиабомб на Константиновку, есть погибшие и много раненых (иллюстрация/t me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия нанесла девять ударов - авиабомбами КАБ-250 и дронами - по Константиновке 26 апреля. Есть погибшие, семь человек ранены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Вчера россияне нанесли по городу 9 авиаударов бомбами КАБ-250 и БПЛА. На местах попаданий работали сразу несколько групп парамедиков", - говорится в сообщении.

В результате атаки, по данным полиции, погибли двое мужчин в возрасте 41 и 45 лет.

"Ранены семь человек: две женщины - в возрасте 52 и 60 лет и пятеро мужчин в возрасте 50, 53, 56, 56 и 64 лет", - отметили правоохранители.

К тому же разрушениям подверглись 34 гражданских объекта: 2 многоквартирных и 20 частных домов, админздание, нежилые помещения, транспортные средства.

Обстрелы Константиновки

Российские войска в последнее время постоянно остреливают Константиновку Донецкой области. Российские войска не оставляют попыток выйти на границу Донецкой и Луганской областей.

Например, РФ атаковала колонну автомобилей с людьми, которые эвакуировались из одного из сел под Константиновкой. Оккупанты прицельно били именно по людям, были пострадавшие.

Также недавно российские войска совершили 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в частности электросеть ДТЭК. В результате атаки ранен один человек.

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