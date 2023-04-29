Росіяни завдали авіаудару по Чернігівській області та поранили трьох поліцейських

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Поліцейські ціною власного здоров’я, а іноді і життя, виконують свою роботу, аби ворог відповів за кожен свій злочин в Україні. Вчора троє поліцейських Ігор Роговий, Владислав Черепнін, Тарас Ковалькевич були травмовані у результаті ворожого авіаудару по цивільних об’єктах одного з сіл в Чернігівській області, коли документували попередній обстріл", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчо-оперативна група прибула для фіксації наслідків бомбардування, в цей час ворог повторно атакував.

Травмувань також зазнала ще одна цивільна людина. Правоохоронці шпиталізовані та проходять лікування. На щастя, вони були у засобах захисту, і отримані травми не загрожують їхньому життю.