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Росіяни завдали авіаудару по Чернігівській області та поранили трьох поліцейських

Фото: Поліцейський (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 28 квітня, російські війська завдали авіаудару по Чернігівській області та поранили трьох поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Поліцейські ціною власного здоров’я, а іноді і життя, виконують свою роботу, аби ворог відповів за кожен свій злочин в Україні. Вчора троє поліцейських Ігор Роговий, Владислав Черепнін, Тарас Ковалькевич були травмовані у результаті ворожого авіаудару по цивільних об’єктах одного з сіл в Чернігівській області, коли документували попередній обстріл", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчо-оперативна група прибула для фіксації наслідків бомбардування, в цей час ворог повторно атакував.

Травмувань також зазнала ще одна цивільна людина. Правоохоронці шпиталізовані та проходять лікування. На щастя, вони були у засобах захисту, і отримані травми не загрожують їхньому життю.

Нагадаємо, що у суботу, 29 квітня, російські військові завдали удару по Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, а підліток отримав поранення.

У суботу, 29 квітня, російські війська обстріляли Херсонську область с РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

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