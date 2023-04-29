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Россияне нанесли авиаудар по Черниговской области и ранили троих полицейских

Фото: Полицейский (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 28 апреля, российские войска нанесли авиаудар по Черниговской области и ранили троих полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Полицейские ценой собственного здоровья, а иногда и жизни, выполняют свою работу, чтобы враг ответил за каждое свое преступление в Украине. Вчера трое полицейских - Игорь Роговой, Владислав Черепнин, Тарас Ковалькевич были травмированы в результате вражеского авиаудара по гражданским объектам одного из сел в Черниговской области, когда документировали предварительный обстрел", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа прибыла для фиксации последствий бомбардировки, в это время враг повторно атаковал.

Травмирование также получил еще один гражданский человек. Правоохранители госпитализированы и проходят лечение. К счастью, они были в средствах защиты и полученные травмы не угрожают их жизни.

Напомним, что в субботу, 29 апреля, российские военные нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, а подросток получил ранения.

В субботу, 29 апреля, российские войска обстреляли Херсонскую область с РСЗО. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

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