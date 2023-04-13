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Росія завдала три авіаудари по Оріхову: атаковані багатоповерхівки та фабрика

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Запоріжжя, Четвер 13 квітня 2023 12:30
Росія завдала три авіаудари по Оріхову: атаковані багатоповерхівки та фабрика Фото: окупанти завдали три авіаудари по Оріхову Запорізької області 13 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 13 квітня, російські війська завдали три авіаудари по прифронтовому Оріхову Запорізької області. В регіоні досі лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці в Оріхові", - розповів він.

За словами очільника регіону, фахівці працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки.

"Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих не надходило", - додав Малашко.

Як повідомлялось, у четвер, 13 квітня, по всіх областях України оголосили повітряну тривогу у зв'язку з тим, що російські військові підняли у повітря винищувач.

Зазначимо, у четвер, 13 квітня, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

Нагадаємо, зранку у вівторок, 11 квітня, російські окупанти атакували Гуляйполе Запорізької області авіаційною керованою ракетою.

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