Росіяни завдали артилерійського удару по Донецькій області: загинуло п’ять осіб
У суботу, 14 січня, російські військові атакували Авдіївку та інші населені пункти Донецької області. Внаслідок цього загинуло 5 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.
Військові РФ вкотре зі ствольної артилерії та РСЗВ "Град" обстріляли житлові квартали м. Авдіївки, смт Курахівка та с. Стара Миколаївка.
"Внаслідок атаки окупантів 5 людей загинули, ще 5 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура зазначає, що також зазнали руйнувань житлові будинки, автівки, гаражі, господарські споруди та інші об’єкти. Слідчі вже здійснюють досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що російські окупанти 14 січня завдали удару по Авдіївці (Донецька область). Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Раніше повідомлялося, що росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак ворога вчора загинув цивільний.
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