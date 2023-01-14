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Росіяни завдали артилерійського удару по Донецькій області: загинуло п’ять осіб

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Авдіївка, Субота 14 січня 2023 16:55
Росіяни завдали артилерійського удару по Донецькій області: загинуло п’ять осіб Фото: Росіяни завдали артилерійського удару по Донецькій областіь (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 14 січня, російські військові атакували Авдіївку та інші населені пункти Донецької області. Внаслідок цього загинуло 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

Військові РФ вкотре зі ствольної артилерії та РСЗВ "Град" обстріляли житлові квартали м. Авдіївки, смт Курахівка та с. Стара Миколаївка.

"Внаслідок атаки окупантів 5 людей загинули, ще 5 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура зазначає, що також зазнали руйнувань житлові будинки, автівки, гаражі, господарські споруди та інші об’єкти. Слідчі вже здійснюють досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські окупанти 14 січня завдали удару по Авдіївці (Донецька область). Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Раніше повідомлялося, що росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак ворога вчора загинув цивільний.

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