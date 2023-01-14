Окупанти завдали удару по Авдіївці: є загиблі та поранені

Російські окупанти 14 січня завдали удару по Авдіївці (Донецька область). Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Як повідомляють місцеві жителі, місто зазнало сильного обстрілу. Тим часом народний депутат Муса Магомедов повідомляє, що окупанти цілеспрямовано ціляться по місцям скупчення людей: міський ринок, район магазину "Лафар" та колишнього кінотеатру "Рубін". "Вже попередньо відомо про двох загиблих та трьох поранених", - уточнив він. Офіційної інформації про наслідки обстрілу Авдіївки зараз немає.