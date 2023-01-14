Россияне нанесли артиллерийский удар по Донецкой области: погибли пять человек
В субботу, 14 января, российские военные атаковали Авдеевку и другие населённые пункты Донецкой области. В результате погибли 5 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
Военные РФ в очередной раз из ствольной артиллерии и РСЗО "Град" обстреляли жилые кварталы г. Авдеевки, пгт Кураховка и с. Старая Николаевка.
"В результате атаки оккупантов 5 человек погибли, еще 5 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что также разрушены жилые дома, автомобили, гаражи, хозяйственные сооружения и другие объекты. Следователи уже осуществляют досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что российские оккупанты 14 января нанесли удар по Авдеевке (Донецкая область). В результате атаки погибли и ранены.
Ранее сообщалось, что россияне продолжают обстреливать Донецкую область. В результате атак врага вчера погиб гражданский.
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