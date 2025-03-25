Росіяни затягували перемовини з США за радянською тактикою: політолог пояснив якою була мета

"Туди відправили, не знаю яких, двох, я б навіть сказав, неорадянських людей, з значною вірою, які ще вихованці цієї радянської школи - один дипломатичної, інший кадебійсько-ФСБшної. Вони поїхали туди з метою сидіти, затягувати цей час, чіплятися до кожної коми, до кожного речення і намагатися втомити американців, щоб ті махнули рукою і погодилися на те, що росіяни пропонують", - зазначив Рейтерович.

За його словами, така тактика не нова та нагадує радянський стиль ведення переговорів, яким користувався, зокрема, відомий радянський дипломат Андрій Громико.

"Вибачте, задовбували з ранку до ночі, говорили по різних темах, робили перерви, пили каву і знову продовжували. І от така історія тут була, скоріш за все", – додав експерт.

Водночас він застеріг, що зміщення фокусу уваги на Чорне море може нести ризики для України.

"Ця ситуація містить певну небезпеку для нас. Ми повинні бути готовими до того, що ті ж Сполучені Штати будуть просувати певні тези, які, можливо, не сильно будуть Україні подобатися. Перемир'я на Чорному морі, з огляду на той розклад, який ми маємо, зараз більш вигідне Росії, ніж Україні", - підсумував Рейтерович.

Переговорний процес щодо завершення війни

Цього місяця США розпочали низку перемовин з Україною та Росією щодо перемир'я. На перемовинах Штати запропонували ввести 30-денне припинення вогню між Україною та Росією.

На таку пропозицію відразу погодилась Україна, але Кремль не давав прямої відповіді. Щобільше, росіяни висловили низку додаткових умов, серед яких припинення мобілізації та зупинка постачання західної зброї для ЗСУ.

Минулими вихідними в Ер-Ріяді відбувся черговий раунд переговорів США з делегаціями України та Росії щодо завершення війни. Україна та США вже опублікували спільні заяви щодо того, про що було домовлено у Саудівській Аравії.

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