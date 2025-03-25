Россияне затягивали переговоры с США по советской тактике: политолог объяснил какой была цель

"Туда отправили, не знаю каких, двух, я бы даже сказал, неосоветских людей, со значительной верой, которые еще воспитанники этой советской школы - один дипломатической, другой кагэбийско-ФСБшной. Они поехали туда с целью сидеть, затягивать это время, цепляться к каждой запятой, к каждому предложению и пытаться утомить американцев, чтобы те махнули рукой и согласились на то, что россияне предлагают", - отметил Рейтерович.

По его словам, такая тактика не нова и напоминает советский стиль ведения переговоров, которым пользовался, в частности, известный советский дипломат Андрей Громыко.

"Извините, задолбали с утра до ночи, говорили по разным темам, делали перерывы, пили кофе и снова продолжали. И вот такая история здесь была, скорее всего", - добавил эксперт.

В то же время он предостерег, что смещение фокуса внимания на Черное море может нести риски для Украины.

"Эта ситуация содержит определенную опасность для нас. Мы должны быть готовыми к тому, что те же Соединенные Штаты будут продвигать определенные тезисы, которые, возможно, не сильно будут Украине нравиться. Перемирие на Черном море, учитывая тот расклад, который мы имеем, сейчас более выгодно России, чем Украине", - подытожил Рейтерович.

Переговорный процесс по завершению войны

В этом месяце США начали ряд переговоров с Украиной и Россией о перемирии. На переговорах Штаты предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией.

На такое предложение сразу согласилась Украина, но Кремль не давал прямого ответа. Более того, россияне высказали ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.

В минувшие выходные в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров США с делегациями Украины и России по завершению войны. Украина и США уже опубликовали совместные заявления о том, о чем было договорено в Саудовской Аравии.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.