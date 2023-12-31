Росіяни затримали 1500 осіб на окупованих територій за "співпрацю" з українським підпіллям

"На ТОТ півдня та сходу України окупаційні адміністрації разом з російсько-окупаційними військами продовжують застосовувати репресивні методи проти цивільного населення, особливо проти тих громадян, які відкрито висловлюють своє невдоволення щодо окупації територій", - йдеться у повідомленні.

За інформацією українського підпілля, не менше 1500 осіб з окупованих територій були затримані окупантами, які були запідозрені у співпраці з українським підпіллям на тимчасово окупованих територіях.

"Відтак російські окупанти намагаються знищити українське підпілля, яке активно веде проти них підпільну війну. При цьому, проукраїнські настрої на всіх тимчасово окупованих територіях тільки зростають", - йдеться в повідомленні.

Репресії в окупації

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на тимчасово окупованих територіях. У разі відмови від російського триколору та інших документів терористи можуть вдаватися до погроз та шантажу.

Зокрема в пошуках підпілля ворог регулярно проводить в окупації рейди, які супроводжуються репресіями й залякуванням цивільного населення.

З початку 2024 року ворог планує заборонити на окупованих територіях рух автотранспорту з українськими номерами, а також відмовлятиме у медичному обслуговуванні українцям, які відмовились від триколору.

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