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Росіяни застосували дрони та керовані бомби: в ЗСУ назвали кількість збитих цілей

Фото: під час російського обстрілу українська ППО збила 12 "шахедів" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 28 березня під час російського ракетного обстрілу Повітряні сили ЗСУ збили 12 БПЛА "Shahed-136/131" та один дрон-розвідник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм Повітряних сил ЗСУ.

Всього під час обстрілу росіяни використали 13 "шахедів", один розвідувальний БпЛА "Гранат-4" та дві керовані авіаційні бомби. Атака "шахедів" здійснювалась з північного та південно-східного напрямку.

Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

"Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА "Гранат-4", - відзвітували в Повітряних силах.

Нагадаємо, що в ніч на 28 березня росіяни вдарили по Дніпру та Києву.

В небі над столицею збили всі дрони, однак уламок одного з них впав на магазин - почалась пожежа, але обійшлося без жертв.

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