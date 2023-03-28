Россияне применили дроны и управляемые бомбы: в ВСУ назвали количество сбитых целей

В ночь на 28 марта во время российских ракетных обстрелов Воздушные силы ВСУ сбили 12 БПЛА "Shahed-136/131" и один дрон-разведчик

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграммы Воздушных сил ВСУ.