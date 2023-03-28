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Россияне применили дроны и управляемые бомбы: в ВСУ назвали количество сбитых целей

Фото: во время российских обстрелов украинская ПВО сбила 12 "шахедов" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 28 марта во время российских ракетных обстрелов Воздушные силы ВСУ сбили 12 БПЛА "Shahed-136/131" и один дрон-разведчик

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграммы Воздушных сил ВСУ.

Всего при обстреле россияне использовали 13 "шахедов", один разведывательный БПЛА "Гранат-4" и две управляемые авиационные бомбы. Атака "шахедов" осуществлялась с северного и юго-восточного направления.

Истребители окупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА "Гранат-4", - отчитались в Воздушных силах.

Напомним, что в ночь на 28 мартароссияне ударили по Днепру и Киеву.

В небе над столицей сбили все дроны, однако обломок одного из них упал на магазин – начался пожар, но обошлось без жертв.

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