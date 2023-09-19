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Росіяни заселяються в будинки до пенсіонерів у Токмаку і грабують їх, - Генштаб

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові в окупованому Токмаку (Запорізька область) заселяються в будинки до пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання.

Фото: Токмак (deepstatemap.live)

"Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян України", - додали у Генштабі.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Українські військові продовжують ведення наступальних дій та прориваються до другої лінії оборони російських окупантів на півдні.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

Також експерти повідомляли, що росіяни перетворили місто Токмак (Запорізька область) на великий логістичний вузол. Тому окупанти "дуже серйозно" битимуться за це місто.

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