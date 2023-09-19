Россияне заселяются в дома к пенсионерам в Токмаке и грабят их, - Генштаб

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют к гражданским старикам в их дома.

Фото: Токмак (deepstatemap.live)

"Кроме того, оккупанты грабят квартиры и дома граждан Украины", - добавили в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий и прорываются ко второй линии обороны российских оккупантов на юге.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.

Также эксперты сообщали, что россияне превратили город Токмак (Запорожская область) в большой логистический узел. Поэтому оккупанты "очень серьезно" будут биться за этот город.