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Россияне заселяются в дома к пенсионерам в Токмаке и грабят их, - Генштаб

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные в оккупированном Токмаке (Запорожская область) заселяются в дома к пенсионерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют к гражданским старикам в их дома.

Фото: Токмак (deepstatemap.live)

"Кроме того, оккупанты грабят квартиры и дома граждан Украины", - добавили в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий и прорываются ко второй линии обороны российских оккупантов на юге.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет освобождение Токмака.

Также эксперты сообщали, что россияне превратили город Токмак (Запорожская область) в большой логистический узел. Поэтому оккупанты "очень серьезно" будут биться за этот город.

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Российская ФедерацияЗапорожская областьГенштаб ВСУВойна в Украине