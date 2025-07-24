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Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Фото: росіяни атакують Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 24 липня запустили ударні дрони "Шахед" в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Спочатку на півночі Сумської області, в районі н.п.Білопілля, на півночі Чернігівщини та на межі Харківщини та Полтавщини були зафіксовані розвідувальні безпілотники противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Були залучені засоби ППО для їх збиття. 

Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 20:30. Вони рухалися з півночі Сумської області курсом на південь.

Пізніше нові групи ворожих дронів зафіксували на межі Сумської та Чернігівської областей, курс - західний/південно-західний.

Наразі Повітряні сили повідомляють про такий рух ворожих дронів:

  • Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БПЛА з північно-східного напрямку;
  • Черкаська область (Черкаський, Золотоніський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БПЛА з північного сходу.

Карта повітряних тривог станом на 22:07

Обстріл України 24 липня

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські терористи запустили проти України 103 ударні дрони та чотири ракети.

Силам ППО вдалося збити ракету "Іскандер-К" та 90 дронів типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зокрема, Одесу атакували понад 30 російських дронів. Внаслідок обстрілу спалахнув ринок Привоз, пошкоджено пам’ятки архітектури в історичному центрі.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар.

Внаслідок атаки російських безпілотників значних пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля - зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Через обстріл постраждали чотири людини та один домашній кіт. Пізніше стало відомо про одного загиблого.

Крім того, під атаку потрапили Черкаси та Миколаїв.

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Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів