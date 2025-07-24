Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Спочатку на півночі Сумської області, в районі н.п.Білопілля, на півночі Чернігівщини та на межі Харківщини та Полтавщини були зафіксовані розвідувальні безпілотники противника, які можуть бути навідниками ворожих засобів ураження. Були залучені засоби ППО для їх збиття.

Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 20:30. Вони рухалися з півночі Сумської області курсом на південь.

Пізніше нові групи ворожих дронів зафіксували на межі Сумської та Чернігівської областей, курс - західний/південно-західний.

Наразі Повітряні сили повідомляють про такий рух ворожих дронів:

Полтавська область - загроза застосування ворогом ударних БПЛА з північно-східного напрямку;

Черкаська область (Черкаський, Золотоніський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БПЛА з північного сходу.

Карта повітряних тривог станом на 22:07