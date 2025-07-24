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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов

Фото: россияне атакуют Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 24 июля запустили ударные дроны "Шахед" в направлении Украины. В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Сначала на севере Сумской области, в районе н.п.Белополье, на севере Черниговщины и на границе Харьковщины и Полтавщины были зафиксированы разведывательные беспилотники противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Были привлечены средства ПВО для их сбивания.

Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 20:30. Они двигались с севера Сумской области курсом на юг.

Позже новые группы вражеских дронов зафиксировали на границе Сумской и Черниговской областей, курс - западный/юго-западный.

Сейчас Воздушные силы сообщают о таком движении вражеских дронов:

  • Полтавская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления;
  • Черкасская область (Черкасский, Золотоношский р-ны) - угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.

По состоянию на 22:13 российские "Шахеды" двигались:

  • в центральной части Сумской области, курс - южный/юго-западный;
  • на северо-востоке и в центральной части Полтавской области, курс - южный/юго-западный;
  • на востоке Черниговской области, курс - юго-западный.

По состоянию на 23:01 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

 

Обстрел Украины 24 июля

Напомним, в ночь на 24 июля российские террористы запустили против Украины 103 ударных дрона и четыре ракеты.

Силам ПВО удалось сбить ракету "Искандер-К" и 90 дронов типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны.

В частности, Одессу атаковали более 30 российских дронов. В результате обстрела вспыхнул рынок Привоз, повреждены памятники архитектуры в историческом центре.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный во всем мире Приморский бульвар.

В результате атаки российских беспилотников значительные повреждения получило девятиэтажное жилое здание - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Из-за обстрела пострадали четыре человека и один домашний кот. Позже стало известно об одном погибшем.

Кроме того, под атаку попали Черкассы и Николаев.

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