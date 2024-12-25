Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Обстріл України 25 грудня

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, російські війська завдали нового масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ випустила 78 ракет та 106 дронів.

Сили ППО знищили 59 ракет та 54 дрони. Ще 52 безпілотники не досягли цілей.

Внаслідок атаки є пошкодження енергосистеми. В Україні запровадили графіки відключення світла.

Також внаслідок атаки у Дніпропетровській області загинув енергетик, який працював на одній з теплоелектростанцій.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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