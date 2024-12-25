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Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Середа 25 грудня 2024 22:07
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Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів Ілюстративне фото: українські захисники збивають російські дрони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти ввечері 25 грудня знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголосили у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Згідно з даними Повітряних сил, зараз дрони фіксують:

  • на межі Харківської, Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний;
  • на півдні Харківської області у напрямку Полтавської, курс західний;
  • на північному сході Дніпропетровської області, курс південно-західний;
  • на півночі Дніпропетровської області, курс західний;
  • на заході Дніпропетровської області рухається західним курсом;
  • з Бєлгородської області на сході Сумської, курс південний (Полтавська область).

Карта повітряних тривог станом на 22:07

Росіяни запустили по Україні &quot;Шахеди&quot;: де загроза ударів

Обстріл України 25 грудня

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, російські війська завдали нового масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ випустила 78 ракет та 106 дронів.

Сили ППО знищили 59 ракет та 54 дрони. Ще 52 безпілотники не досягли цілей.

Внаслідок атаки є пошкодження енергосистеми. В Україні запровадили графіки відключення світла.

Також внаслідок атаки у Дніпропетровській області загинув енергетик, який працював на одній з теплоелектростанцій.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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