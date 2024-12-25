Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов

Российские оккупанты вечером 25 декабря снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Обстрел Украины 25 декабря

Напомним, на Рождество, 25 декабря, российские войска нанесли новый массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила 78 ракет и 106 дронов.

Силы ПВО уничтожили 59 ракет и 54 дрона. Еще 52 беспилотника не достигли целей.

В результате атаки есть повреждения энергосистемы. В Украине ввели графики отключения света.

Также в результате атаки в Днепропетровской области погиб энергетик, который работал на одной из теплоэлектростанций.

Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.