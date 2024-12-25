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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов

Среда 25 декабря 2024 22:07
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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов Иллюстративное фото: украинские защитники сбивают российские дроны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты вечером 25 декабря снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Согласно данным Воздушных сил, сейчас дроны фиксируют:

  • на границе Харьковской, Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный;
  • на юге Харьковской области в направлении Полтавской, курс западный;
  • на северо-востоке Днепропетровской области, курс юго-западный;
  • на севере Днепропетровской области, курс западный;
  • на западе Днепропетровской области движется западным курсом;
  • из Белгородской области на востоке Сумской, курс южный (Полтавская область).

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:07

Россияне запустили по Украине &quot;Шахеды&quot;: где угроза ударов

Обстрел Украины 25 декабря

Напомним, на Рождество, 25 декабря, российские войска нанесли новый массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпустила 78 ракет и 106 дронов.

Силы ПВО уничтожили 59 ракет и 54 дрона. Еще 52 беспилотника не достигли целей.

В результате атаки есть повреждения энергосистемы. В Украине ввели графики отключения света.

Также в результате атаки в Днепропетровской области погиб энергетик, который работал на одной из теплоэлектростанций.

Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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