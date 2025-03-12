Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти щодня і щоночі використовують дрони-камікадзе для ударів по Україні.

Зокрема, у вівторок, 11 березня, ворог атакував дронами Дніпро. Внаслідок ударів була пошкоджена цивільна інфраструктура та приватні будинки.

Однак ударні дрони проти агресора активно використовує й Україна. Так, 11 березня Повітряні сили ЗСУ масовано атакували Росію уданими дронами. Частина з них долетіла до Москви.

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