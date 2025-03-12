RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне запустили по Украине "Шахеды": где их заметили

Иллюстративное фото: в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 12 марта, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе. Тревогу объявили в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:05 воздушная тревога объявлена в: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. 

При этом, по данным Воздушных сил, вражеские дроны-камикадзе фиксируют:

  • на подлете к Пивденному и Коблево;
  • в районе города Миргород Полтавской области;
  • в Харьковской области;
  • в Сумской области. 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты каждый день используют дроны-камикадзе для ударов по Украине.

В частности, вчера, 11 марта, враг атаковал дронами Днепр. В результате этого была повреждена гражданская инфраструктура и частные дома.

Но дронами активно пользуется и Украина. 11 марта украинские воины запустили большое количество беспилотников. Часть из них долетела до Москвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрониАтака дронов