Россияне запустили по Украине "Шахеды": где их заметили

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты каждый день используют дроны-камикадзе для ударов по Украине.

В частности, вчера, 11 марта, враг атаковал дронами Днепр. В результате этого была повреждена гражданская инфраструктура и частные дома.

Но дронами активно пользуется и Украина. 11 марта украинские воины запустили большое количество беспилотников. Часть из них долетела до Москвы.

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