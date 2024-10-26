Росіяни запустили по Україні майже 100 дронів та ракет. Скільки збила ППО

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 26 жовтня знову атакували Україну. Починаючи з вечора, 25 жовтня, окупанти атакували Дніпро, де четверо людей загинули та 20 постраждали. Крім того, у Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено лікарню імені Мечникова.

Також дрон атакував і Київ, де через атаку постраждали шість людей, ще одна дівчина загинула. У Київській області, де ППО відбивала атаку на столицю, постраждала дитина, є жертва.

Також у Хмельницькому зникло енергопостачання внаслідок атаки 26 жовтня. Також частково знеструмлено кілька населених пунктів Хмельницького району.

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