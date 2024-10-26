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У Хмельницькому зникло світло після атаки ворога

Хмельницький, Субота 26 жовтня 2024 11:44
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У Хмельницькому зникло світло після атаки ворога Фото: Хмельницький без світла після атаки росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькому зникло енергопостачання внаслідок атаки 26 жовтня. Також частково знеструмлені декілька населених пунктів Хмельницького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в Telegram.

За його словами, у Хмельницькій області сили ППО знищили вісім дронів типу "Шахед".

Внаслідок атаки частково відсутнє світло в чотирьох населених пунктах Хмельницького району, в тому числі і в Хмельницькому. Пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках. На місці події працюють відповідні служби.

"Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів. Поранених чи загиблих серед цивільного населення немає", - додав Тюрін.

Обстріли України

Вночі на 26 жовтня російські окупанти атакували Київ дронами. У Солом'янському районі пошкоджена багатоповерхівка, внаслідок атаки загинула 14-річна дитина.

У Київській області уламки впали у кількох районах. Через атаку загинула людина (померла у лікарні), дитина отримала поранення.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Пошкоджені будинки та лікарня імені Мечникова. Станом на 11:30 відомо про чотирьох жертв. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

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