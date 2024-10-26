У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено лікарню імені Мечникова, - Зеленський
Лікарня імені Мечникова у Дніпрі була пошкоджена внаслідок атаки Росії в ніч на 26 жовтня. Це одна з найважливіших лікарень України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського у Telegram.
Глава держави відреагував на вечірні та нічні удари ворога по Києву, Дніпру, Сумській, Хмельницькій областях та іншим нашим регіонам.
"Після всього, сказаного в Казані (на саміті БРІКС, - ред.), російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", - зазначив президент.
Зеленський підтвердив, що внаслідок атаки на Дніпро пошкоджена одну з найважливіших лікарень України - лікарню імені Мечникова, а також житлові будинки.
Через обстріл загинули три людини, серед них дитина. У Києві внаслідок атаки загинула 14-річна дівчинка.
"Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця - Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості", - додав президент.
Фото: Зеленський відреагував на російські обстріли (t.me/V_Zelenskiy_official)
Нічні обстріли України
В ніч на 26 жовтня російські окупанти вдарили балістикою по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджена лікарня, будинки, частково зруйнований двоповерховий будинок. З-під завалів дістали тіла трьох жертв.
Станом на 11:00 кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 20. Серед них дівчата 8 та 16 років і двоє 17-річних хлопців.
Крім того, окупанти атакували Київ дронами. У Солом'янському районі пошкоджена багатоповерхівка, там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинула 14-річна дитина, шестеро осіб постраждали.
У Київській області упали уламки дронів, відомо про жертву та дитину, яка отримала поранення.
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