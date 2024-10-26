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У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено лікарню імені Мечникова, - Зеленський

Дніпро, Субота 26 жовтня 2024 11:25
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У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено лікарню імені Мечникова, - Зеленський Фото: у Дніпрі пошкоджено лікарню імені Мечникова (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Лікарня імені Мечникова у Дніпрі була пошкоджена внаслідок атаки Росії в ніч на 26 жовтня. Це одна з найважливіших лікарень України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського у Telegram.

Глава держави відреагував на вечірні та нічні удари ворога по Києву, Дніпру, Сумській, Хмельницькій областях та іншим нашим регіонам.

"Після всього, сказаного в Казані (на саміті БРІКС, - ред.), російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", - зазначив президент.

Зеленський підтвердив, що внаслідок атаки на Дніпро пошкоджена одну з найважливіших лікарень України - лікарню імені Мечникова, а також житлові будинки.

Через обстріл загинули три людини, серед них дитина. У Києві внаслідок атаки загинула 14-річна дівчинка.

"Вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця - Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості", - додав президент.

Фото: Зеленський відреагував на російські обстріли (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нічні обстріли України

В ніч на 26 жовтня російські окупанти вдарили балістикою по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджена лікарня, будинки, частково зруйнований двоповерховий будинок. З-під завалів дістали тіла трьох жертв.

Станом на 11:00 кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 20. Серед них дівчата 8 та 16 років і двоє 17-річних хлопців.

Крім того, окупанти атакували Київ дронами. У Солом'янському районі пошкоджена багатоповерхівка, там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинула 14-річна дитина, шестеро осіб постраждали.

У Київській області упали уламки дронів, відомо про жертву та дитину, яка отримала поранення.

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