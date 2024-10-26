Россияне запустили по Украине около 100 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 26 октября снова атаковали Украину. Начиная с вечера, 25 октября, оккупанты атаковали Днепр, где четверо людей погибли и 20 пострадали. Кроме того, в Днепре в результате атаки повреждена больница имени Мечникова.

Также дрон атаковал и Киев, где из-за атаки пострадали шесть людей, еще одна девушка погибла. В Киевской области, где ПВО отбивала атаку на столицу, пострадал ребенок, есть жертва.

Также в Хмельницком исчезло энергоснабжение в результате атаки 26 октября. Также частично обесточены несколько населенных пунктов Хмельницкого района.

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