Росіяни запустили по Україні "Калібри": що відомо

"Ракета на Миколаївщині в південно-західному напрямку", - йдеться у повідомленні о 00:13.

Через кілька хвилин військові уточнили, що ракета продовжує рух по межі Миколаївщини і Кіровоградщини в південно-західному напрямку.

Перед цим моніторингові канали писали, що росіяни запустили "Калібри" з моря, а загалом їх кількість може бути до 8 одиниць. Водночас в повітряному просторі України вже нібито щонайменше 3-4 ракети.

Також моніторингові канали інформують, що росіяни почали розгортати установки з балістикою на півночі. Водночас цієї ночі є загроза пусків аеробалістичних ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К.

Оновлено о 00:55

Крилаті ракети росіян продовжують атакувати Україну. Причому окрім загрози крилатих ракет, було зафіксовано зліт літаків МіГ-31К та загроза пусків аеробалістичних ракети "Кинджал".

Де фіксувалися ракети - можна подивитися на фото нижче. Зокрема, під масованою атакою Київ.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.