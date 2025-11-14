Росіяни запустили по Україні "Калібри": що відомо

Російські окупанти в ніч на 14 листопада запустили в напрямку України крилаті ракети типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Ракета на Миколаївщині в південно-західному напрямку", - йдеться у повідомленні о 00:13.
Через кілька хвилин військові уточнили, що ракета продовжує рух по межі Миколаївщини і Кіровоградщини в південно-західному напрямку.
Перед цим моніторингові канали писали, що росіяни запустили "Калібри" з моря, а загалом їх кількість може бути до 8 одиниць. Водночас в повітряному просторі України вже нібито щонайменше 3-4 ракети.
Також моніторингові канали інформують, що росіяни почали розгортати установки з балістикою на півночі. Водночас цієї ночі є загроза пусків аеробалістичних ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К.
Оновлено о 00:55
Крилаті ракети росіян продовжують атакувати Україну. Причому окрім загрози крилатих ракет, було зафіксовано зліт літаків МіГ-31К та загроза пусків аеробалістичних ракети "Кинджал".
Де фіксувалися ракети - можна подивитися на фото нижче. Зокрема, під масованою атакою Київ.
Станом на 00:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі окрім ракет Україну масовано атакують дрони. Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі ворожі дрони у багатьох областях.
Детальніше про те, де фіксувалися дрони - читайте в матеріалі РБК-Україна.