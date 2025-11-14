Россияне запустили по Украине "Калибры": что известно

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября запустили в направлении Украины крылатые ракеты типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Ракета на Николаевщине в юго-западном направлении", - говорится в сообщении в 00:13.
Через несколько минут военные уточнили, что ракета продолжает движение по границе Николаевщины и Кировоградщины в юго-западном направлении.
Перед этим мониторинговые каналы писали, что россияне запустили "Калибры" с моря, а в целом их количество может быть до 8 единиц. В то же время в воздушном пространстве Украины уже якобы по меньшей мере 3-4 ракеты.
Также мониторинговые каналы информируют, что россияне начали разворачивать установки с баллистикой на севере. В то же время этой ночью есть угроза пусков аэробаллистических ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.
Обновлено в 00:55
Крылатые ракеты россиян продолжают атаковать Украину. Причем кроме угрозы крылатых ракет, был зафиксирован взлет самолетов МиГ-31К и угроза пусков аэробаллистических ракет "Кинжал".
Где фиксировались ракеты - можно посмотреть на фото ниже. В частности, под массированной атакой Киев.
По состоянию на 00:55 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что этой ночью кроме ракет Украину массированно атакуют дроны. Воздушные силы ВСУ фиксировали вражеские вражеские дроны во многих областях.
Подробнее о том, где фиксировались дроны - читайте в материале РБК-Украина.